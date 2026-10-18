Zelensky indica que EUA voltaram a partilhar informações

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, revelou este domingo, 18 de outubo, que os Estados Unidos da América (EUA) voltaram a partilhar informações com Kiev ao fim de “três dias”, agradecendo a Washington o fim do bloqueio, que dificultou a resposta da Ucrânia aos ataques russos.

Numa entrevista ao canal norte-americano NBC, Zelensky disse que a partilha de informações “esteve bloqueada durante algum tempo e, depois, foi desbloqueada pelo lado norte-americano”, referiu.

“Estamos gratos por isso. Agora está a funcionar”, afirmou, acrescentando que a ausência durou “três dias, durante os ataques balísticos” de Moscovo.

A administração Trump e a Ucrânia viveram nos últimos dias um momento de grande tensão, com os ucranianos a denunciarem que os Estados Unidos limitaram a transmissão de informações de segurança, o que causou constrangimentos na utilização do sistema de satélites Starlink, propriedade do milionário Elon Musk, dono da SpaceX.