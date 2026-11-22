Um ataque russo com drones provocou o desabamento parcial de um edifício de habitação durante a noite, onde poderão estar soterradas até 14 pessoas, na localidade ucraniana de Dimer, na região de Kiev, segundo o Presidente da Ucrânia.

“É possível que ainda haja pessoas presas sob os escombros. 14 pessoas não respondem às chamadas”, indicou Volodymyr Zelensky na sua conta na rede Telegram, citado pela EFE.

“A entrada de um edifício de cinco andares ficou parcialmente destruída por um ataque com drones russos. Graças à rápida intervenção das nossas equipas de socorro, já foram retiradas nove pessoas e o incêndio foi controlado”, acrescentou.

Na mesma mensagem, Zelensky fez um balanço dos ataques russos contra a Ucrânia durante a última semana, período em que as forças russas lançaram “cerca de 2.700 drones, aproximadamente 1.460 bombas aéreas e 165 mísseis de vários tipos”, disse.

“Uma parte significativa destes são mísseis balísticos, incluindo norte-coreanos, cuja modernização os russos ajudam constantemente Pyongyang a desenvolver, para que possam atingir os alvos com maior precisão”, afirmou o Presidente ucraniano, que salientou a necessidade de reforçar os meios de defesa antiaérea das Forças Armadas da Ucrânia.

“Temos de reforçar a nossa defesa. É muito importante que os Estados Unidos autorizem a transferência de mísseis Patriot, que já foram pagos pelos parceiros”, afirmou Zelensky.

Anteriormente, o Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia (DSNS) tinha indicado, numa mensagem divulgada no Telegram, que “poderiam estar sete pessoas sob os escombros” em Dimer.

"O edifício ficou destruído desde o primeiro até ao quinto andar", segundo a descrição dos serviços de emergência, cujas equipas estão a trabalhar no local do ataque.

“Neste momento, prosseguem as operações de socorro, a remoção dos escombros das estruturas desabadas e as buscas por pessoas”, acrescentou o DSNS.

O ataque ocorreu numa noite em que a Rússia voltou a lançar um elevado número de drones contra o território ucraniano. Segundo a Força Aérea ucraniana, as defesas antiaéreas “destruíram ou neutralizaram 161 drones inimigos do tipo Shahed”, embora tenham sido registados impactos de sistemas russos em 18 locais do país invadido pela Rússia. Foram também registadas quedas de destroços de drones abatidos em seis localidades.