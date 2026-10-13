Rússia abateu 604 drones ucranianos no seu território

As forças russas abateram 604 drones ucranianos durante a noite passada, sendo que a maioria tinha como alvo a região de Moscovo, indicaram esta terça-feira, 13 de outubro, o Ministério da Defesa e o presidente da Câmara da capital russa.

"Durante a noite passada, as defesas antiaéreas intercetaram e destruíram 604 drones ucranianos de asa fixa" sobre 15 regiões russas e o mar de Azov, declarou o comando militar russo na rede social Telegram.

O presidente da Câmara da capital russa, Dmitri Sobianin, declarou no Telegram que, entre as 20h30 de segunda-feira (18h30 em Lisboa) e as 7h00 desta terça-feira (5h00 em Lisboa), “foram lançados 217 drones em direção à região de Moscovo".

"A maior parte destes foi neutralizada pelas defesas antiaéreas em zonas distantes da cidade. Foram destruídos 65 drones nas proximidades de Moscovo", apontou. Posteriormente, Sobianin acrescentou que outros cinco drones foram abatidos nos arredores da cidade.

Devido ao perigo representado pelos drones, os aeroportos moscovitas de Domodedovo, Vnukovo, Zhukovsky e Sheremetyevo interromperam temporariamente as operações, informou a agência de aviação civil russa, Rosaviatsia, no Telegram.

Na região de Kaluga — situada a 180 quilómetros a sudoeste de Moscovo e uma das possíveis rotas de voo dos drones ucranianos em direção à capital russa —, 73 drones foram abatidos durante a noite, segundo informou o governador local, Vladislav Shapsha, na rede social russa MAX.

Shapsha disse que, em consequência do ataque no distrito de Mosalskoi, ficaram danificadas uma escola, duas casas particulares e um automóvel.

Nem os meios de comunicação oficiais nem os canais independentes russos ou ucranianos reportaram danos nas infraestruturas críticas russas, incluindo as refinarias.

Rússia mata três em Kharkiv e ataca infraestruturas ucranianas

Esta noite, três pessoas na cidade de Kharkiv morreram no nordeste da Ucrânia, durante um ataque russo que atingiu o edifício residencial onde se encontravam, disse o presidente da Câmara da cidade, Igor Terekhov.

Os corpos das três vítimas foram encontrados, debaixo dos escombros, pelas equipas de emergência.

Terekhov relatou também outro ataque realizado pelas forças russas contra a cidade, no qual um edifício residencial de vários andares sofreu danos.

"Nenhum alvo militar. Edifícios residenciais comuns. Apartamentos onde as pessoas jantavam, deitavam as crianças, preparavam-se para o dia seguinte", declarou Terekhov sobre o ataque da noite passada.

Já o Ministério da Defesa russo afirmou que o Exército russo atacou, durante a noite passada, com mísseis e drones, empresas militares, infraestruturas logísticas — incluindo caminhos-de-ferro e portos ucranianos — e navios que transportavam carga militar.

"Durante a noite passada, as Forças Armadas da Rússia lançaram ataques combinados com armamento de alta precisão baseado em terra e drones contra instalações do complexo industrial-militar ucraniano, centros logísticos, infraestruturas ferroviárias e portuárias, e navios que transportavam mantimentos militares para a Ucrânia", indicou o comando militar russo na rede social Telegram.

Segundo o Ministério da Defesa russo, em Kiev foi atingida a "uma oficina da empresa Pulp Mill Print, que fabricava mísseis de longo alcance e drones", assim como "o depósito de locomotivas de Darnitsa", responsável pela manutenção e reparação de comboios utilizados para o transporte de carga militar e de duplo uso.

Na região de Mykolaiv, as forças russas atacaram um centro logístico da Nova Poshta na localidade de Ternivka, utilizado para armazenar bens de duplo uso do Exército ucraniano, e um depósito de drones na localidade de Meshkovo-Pogorelovo.

Além disso, um navio graneleiro que transportava carga militar para o porto de Mykolaiv foi atingido no estuário do rio Bug.