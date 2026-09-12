Três mortos e dezenas de feridos em ataques russos na Ucrânia. Rússia diz ter abatido 230 drones ucranianos

Três civis morreram e dezenas ficaram feridos em ataques russos durante a noite na Ucrânia, informaram este sábado as autoridades locais do país.

A Ucrânia está sob uma pressão crescente devido à intensificação da campanha aérea russa, que recorre a mísseis balísticos e drones a jato para penetrar nas defesas. Os ataques de Moscovo têm como alvo a rede elétrica ucraniana antes do inverno, numa estratégia que, segundo as autoridades, visa desmoralizar a população civil.

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida quando drones russos atingiram durante a noite uma zona residencial da cidade ucraniana de Zaporíjia, informou o governador regional, Ivan Fedorov, citado pela AP.

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas em ataques contra Kryvyi Rih, segundo as autoridades locais.

No porto de Odessa, no mar Negro, e na área envolvente, 28 pessoas ficaram feridas num ataque que o governador regional, Oleh Kiper, classificou como “maciço”. Entre os edifícios atingidos encontrava-se um prédio residencial de vários andares, cujos pisos superiores foram completamente destruídos.