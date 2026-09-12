Três mortos e dezenas de feridos em ataques russos na Ucrânia. Rússia diz ter abatido 230 drones ucranianos
Três civis morreram e dezenas ficaram feridos em ataques russos durante a noite na Ucrânia, informaram este sábado as autoridades locais do país.
A Ucrânia está sob uma pressão crescente devido à intensificação da campanha aérea russa, que recorre a mísseis balísticos e drones a jato para penetrar nas defesas. Os ataques de Moscovo têm como alvo a rede elétrica ucraniana antes do inverno, numa estratégia que, segundo as autoridades, visa desmoralizar a população civil.
Duas pessoas morreram e uma ficou ferida quando drones russos atingiram durante a noite uma zona residencial da cidade ucraniana de Zaporíjia, informou o governador regional, Ivan Fedorov, citado pela AP.
Uma pessoa morreu e três ficaram feridas em ataques contra Kryvyi Rih, segundo as autoridades locais.
No porto de Odessa, no mar Negro, e na área envolvente, 28 pessoas ficaram feridas num ataque que o governador regional, Oleh Kiper, classificou como “maciço”. Entre os edifícios atingidos encontrava-se um prédio residencial de vários andares, cujos pisos superiores foram completamente destruídos.
Defesas antiaéreas russas derrubam 230 drones ucranianos
Também durante a madrugada, as defesas antiaéreas russas derrubaram 230 drones ucranianos, segundo fontes oficiais.
As autoridades russas informaram ainda que houve registo de ataques inimigos em pelo menos três regiões, que causaram um morto e vários feridos.
O governador da região fronteiriça de Bélgorod, Alexandr Shuváev, escreveu nas redes sociais que pelo menos uma pessoa morreu e 14 ficaram feridas, incluindo quatro menores, devido aos ataques de Kiev.
As autoridades de Samara, por sua vez, informaram sobre um ataque maciço de drones contra aquela região.
Como resultado, foi registado um ferido e danos em várias empresas industriais, bem como alguns edifícios residenciais.
Também houve ataques na região de Rostov, onde fontes oficiais informaram da queda de fragmentos de drones sobre várias instalações comerciais.