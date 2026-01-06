Zelensky despede mais três altos funcionários dos serviços de informações da Ucrânia

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou esta terça-feira, 6 de janeiro, a demissão de mais três altos funcionários do Serviço Nacional de Informações (SBU), após a destituição na segunda-feira do chefe da mesma agência, Vasily Maliuk.A presidência da Ucrânia publicou três breves decretos, de acordo com a agência de notícias Europa Press, que confirmam a demissão do chefe do Departamento de Contra-Informação Militar, Oleksandr Dubrovin, do chefe do Centro de Contraterrorismo do SBU e “número dois” da agência, Serhiy Andrushchenko, e do vice-diretor do SBU, Serhiy NaumiukAinda não foram divulgados quaisquer detalhes sobre os motivos desta decisão, que surge depois de Zelensky ter substituído Maliuk na segunda-feira e nomeado Yevgeny Khmara, ex-chefe do Centro de Operações Especiais 'A' do SBU, como chefe interino do SBU.Zelensky está a reestruturar o aparelho de segurança e defesa da Ucrânia após quase quatro anos de guerra contra as forças russas, que invadiram o país em 24 de fevereiro de 2022.Nos últimos dias, nomeou o antigo chefe dos serviços de informações militares Kirill Budanov para chefiar o seu gabinete presidencial e também fez mudanças na liderança do Ministério da Defesa..Kyrylo Budanov, o espião "sem sorriso", é o novo chefe de gabinete de Zelensky.Robert D. Kaplan: “Uma guerra no Pacífico mudaria o nosso mundo muito mais dramaticamente do que a guerra na Ucrânia”