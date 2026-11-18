O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, destacou esta quarta-feira, 18 de novembro, “o apoio inabalável” de Portugal, num encontro em Kiev marcado por “aspetos políticos e estratégicos”, mas também “afetivos”, segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

“O Presidente Zelensky começou por nos dizer que agradecia muito a solidariedade do povo português, que sabia dos laços que nós tínhamos com a comunidade ucraniana, que era tão bem vista e que estava tão bem integrada em Portugal”, relatou o chefe da diplomacia portuguesa à imprensa portuguesa que acompanhou a visita a Kiev, que culminou com uma reunião com o líder ucraniano.

Tratou-se de uma reunião “muito ampla, com muitos aspetos técnicos, mas também com muitos aspetos políticos, estratégicos” e mesmo “afetivos”, disse.

Rangel referiu que Kiev é hoje uma cidade “que se vê que está em guerra” – ao contrário de duas visitas anteriores que realizou já depois da invasão russa, mas em que havia mais normalidade - e considerou ser reconfortante receber a mensagem do apoio português como também passá-la.

“Ao contrário do que acontece com outros dirigentes internacionais, as autoridades ucranianas estão muito cientes do apoio, não é das autoridades portuguesas, é do povo português, que é massivo e que as impressiona sempre porque, obviamente, apesar de tudo, somos o país mais distante dentro do continente europeu”, comentou.

Numa mensagem publicada na rede social X após o encontro, Zelensky disse valorizar “o apoio inabalável” de Portugal.

“Há um impulso muito positivo nas nossas relações bilaterais”, destacou o Presidente ucraniano.