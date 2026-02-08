Zelensky acusa Rússia de fazer guerra híbrida ao atacar infraestruturas energéticas da Ucrânia

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que os ataques que a Ucrânia sofre este inverno ao seu setor energético resultam de técnicas de guerra híbrida por parte da Rússia.“Este é o objetivo da guerra híbrida, dividir a sociedade para enfraquecê-la e destruí-la. Se destróis os civis, o Exército também será destruído, ou pelo menos o risco é elevado. Isso é o que o inimigo está a fazer”, disse Zelensky em declarações ao jornal ucraniano Ukrainska Pravda.A Ucrânia sofreu este sábado um ataque russo à sua infraestrutura energética.Zelensky lamentou não dispor dos recursos que a Rússia tem para responder de forma recíproca aos últimos bombardeamentos de Moscovo.Esta semana a Ucrânia sofreu duros bombardeamentos contra a sua infraestrutura energética e ferroviária e só no ataque da noite de sexta-feira para sábado a Rússia empregou mais de 400 drones e cerca de 40 mísseis.O objetivo desse ataque foi, principalmente, o setor energético ucraniano, cujos trabalhadores ainda laboram sem descanso ao dia de hoje para tentar repor serviços.A energética nacional da Ucrânia, Ukrenergo, informou que as restrições de fornecimento elétrico no país se reduziram em algumas regiões, depois do último ataque massivo, ainda que a situação no país permaneça difícil.“A situação do sistema elétrico permanece dificil. O nível de falta de energia e os danos causados nas redes de transmissão e distribuição não permitem pôr fim aos apagões de emergência na maioria das regiões”, explicou a Ukrenergo.Desde que começou o inverno, marcado pelas baixas temperaturas na Ucrânia, a Rússia focou boa parte dos seus ataques na destruição da infraestrutura que permite ao país ter acesso a aquecimento e água quente.Segundo as afirmações de hoje de Zelensky, a Rússia lançou contra a Ucrânia 2.000 drones, 1.200 bombas direcionadas e 116 mísseis na primeira semana de fevereiro.A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022 e os dois países permanecem em guerra desde então..Negociações “produtivas” mas sem novidades sobre a paz na Ucrânia.Após ataque noturno, Zelensky acusa Moscovo de preferir "aterrorizar população" em vez de tentar diplomacia