A Central Termoelétrica de Darnytsia foi danificado pelos recentes ataques de mísseis e drones russos em Kiev.
A Central Termoelétrica de Darnytsia foi danificado pelos recentes ataques de mísseis e drones russos em Kiev. STRINGER / EPA
Internacional

Negociações “produtivas” mas sem novidades sobre a paz na Ucrânia

Reuniões trilaterais entre Kiev e Moscovo mediadas pelos EUA continuam esta quinta-feira. Trump “infelizmente não ficou surpreendido” com ataque russo contra Kiev que deixou milhares sem aquecimento.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Donald Trump
Guerra na Ucrânia
Rússia
Volodymyr Zelensky
Estados Unidos
Kremlin
Marco Rubio
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt