O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.
O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.Foto: Olivier Matthys/EPA
Internacional

Zelensky acusa a Rússia de ter usado mísseis balísticos norte-coreanos nos ataques a Zaporijia

A Coreia do Norte é aliada da Rússia e as relações entre os dois países têm-se reforçado desde o início da invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022.
DN/Lusa
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O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou esta terça-feira que as Forças Armadas russas usaram "mísseis balísticos norte-coreanos" para atacar a cidade de Zaporijia, no sul da Ucrânia, matando pelo menos seis pessoas durante à noite.

"A cidade foi atingida por mísseis balísticos norte-coreanos, com mísseis Zircon [russos] e bombas aéreas guiadas", disse Zelensky na rede social X, denunciando um "ataque brutal planeado para causar o máximo de danos".

A cidade de Zaporijia, que tinha uma população de mais de 700 mil habitantes antes da guerra, foi alvo de um ataque "massivo" que fez pelo menos seis mortos e 19 feridos, segundo o governador regional Ivan Fedorov.

A Coreia do Norte é aliada da Rússia e as relações entre os dois países têm-se reforçado desde o início da invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022.

Moscovo e Pyongyang concluíram um acordo de defesa em 2024, e milhares de soldados norte-coreanos participaram nos combates contra as forças ucranianas na região russa de Kursk, entre 2024 e 2025. A Ucrânia já acusou a Rússia de utilizar armas fabricadas na

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Ataque com míssil russo atinge hospital pediátrico em Kiev
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