Ataque com míssil russo atinge hospital pediátrico em Kiev

Um ataque com mísseis balísticos russos atingiu esta terça-feira um dos hospitais pediátricos de Kiev, enquanto o número de mortos dos bombardeamentos da Rússia em Zaporijia aumentou para seis, declararam as autoridades ucranianas.Num comunicado, o Serviço de Emergência Estatal da Ucrânia (DNS) afirmou que um ataque aéreo atingiu as instalações de um dos hospitais pediátricos do distrito de Shevchenko, onde se formaram duas crateras, danificando as janelas do edifício e as canalizações de gás.Os funcionários da companhia de gás controlaram a fuga, enquanto as crianças e a equipa médica foram levadas para um abrigo antiaéreo. Não houve registo de mortes ou feridos no hospital.Em Zaporijia, as autoridades atualizaram para seis o número de mortos durante ataques lançados de noite pelas Forças Armadas russas contra a província, além de 19 feridos."Os russos lançaram um ataque combinado massivo com mísseis e bombas guiadas contra a capital regional. Quatro edifícios de apartamentos e outros edifícios não residenciais foram danificados", afirmou o governador provincial, Ivan Fedorov, numa mensagem nas suas redes sociais.As poucas áreas que restam na província de Zaporijia que ainda não foram ocupadas por Moscovo foram alvo, nas últimas 24 horas, de uma nova ofensiva de grande escala por parte das forças russas, que realizaram 938 ataques contra 58 localidades.Em Mykolaiv, um ataque com drones atingiu uma residência particular, um prédio de apartamentos e uma instalação industrial. Rússia confirma ainda ataques a centros logísticos e fábricas em Kiev e ZaporijiaAs forças russas atacaram também centros logísticos, armazéns e empresas industriais em Kiev, capital da Ucrânia, e Zaporijia, capital da região parcialmente ocupada pela Rússia, com mísseis de alta precisão durante à noite, confirmou hoje o Ministério da Defesa russo."Durante à noite, as Forças Armadas russas lançaram um ataque massivo com armamento terrestre de alta precisão, atingindo empresas da indústria militar e centros logísticos em Kiev e Zaporijia", afirmou o comando militar russo num comunicado publicado na rede social Telegram.O Ministério da Defesa especificou que foi atacado um complexo da Nova Poshta, em Kiev, que é "um centro de triagem automatizado que garante o armazenamento e a distribuição de bens de dupla utilização, incluindo componentes para a produção de drones de longo e médio alcance, assim como sistemas robóticos e sistemas de guerra eletrónica".Além disso, foi atacado o centro logístico Kyiv-3, um local com armazéns de aproximadamente 50.000 metros quadrados onde estariam até 15.000 drones de ataque, incluindo os modelos Beshket, Spuk, Komik-A e Gorobets, equipados com sistemas de visão noturna.Em Zaporijia, as forças russas atacaram o complexo metalúrgico Zaporozhstal, pertencente ao grupo empresarial Metinvest.Segundo o Ministério da Defesa russo, esta é a principal fábrica de produção de chapas metálicas na Ucrânia, utilizadas "para construir fortificações, blindagem para veículos militares e placas para coletes à prova de bala".Em Zaporijia, as autoridades aumentaram para seis o número de mortos durante ataques lançados durante a noite pelas Forças Armadas russas contra a província, além de 19 feridos.Já a Ucrânia lançou durante à noite um ataque contra centros de distribuição da Wildberries - o equivalente russo da Amazon -, em Voronezh e uma refinaria em Oremburgo, no sul da Rússia, resultando na morte de pelo menos um civil, segundo as autoridades locais e os meios de comunicação ucranianos. Outras duas pessoas também ficaram feridas e foram hospitalizadas.A Wildberries divulgou, na rede social Telegram, que "os centros de distribuição da empresa na região de Voronezh foram evacuados de acordo com as normas de segurança"."O incêndio que deflagrou em consequência do ataque (...) foi extinto. Os bombeiros ainda estão a trabalhar no local", acrescentaram.A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022..Ucrânia: Ataque ucraniano à Rússia com número recorde de drones\n\n