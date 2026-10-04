Zelensky abre porta a reunião técnica com EUA e Rússia e assina com chanceler alemão acordos de 8500 milhões de euros

O presidente ucraniano afirmou este domingo (4 de outubro) que o seu país está aberto a participar numa “reunião técnica” com os Estados Unidos e a Rússia, que poderá ter lugar no final de outubro nos Emirados Árabes Unidos ou noutro país.

“O lado americano está em contacto com a Ucrânia e a Rússia e propõe uma reunião trilateral em formato técnico no final de outubro. Confirmei-o ontem [sábado]. (...) Estamos abertos”, declarou Volodymyr Zelensky, numa conferência de imprensa em Kiev, ao lado do chanceler alemão, Friedrich Merz.

Esta reunião poderá ter lugar “nos Emirados [Emirados Árabes Unidos] ou noutro país sugerido pelo lado americano”, acrescentou o chefe de Estado ucraniano durante a visita do líder alemão. “Reagimos positivamente às negociações”, disse Zelensky, acrescentando que aguarda a posição da Rússia.

A proposta de realização desta reunião técnica trilateral surge após as mais recentes tentativas dos Estados Unidos de retomar a mediação entre as partes em conflito. No início de setembro, os enviados da Casa Branca, Jared Kushner e Steve Witkoff, que lideram as negociações para pôr fim à guerra russo-ucraniana, visitaram Kiev para se reunirem com Zelensky, já depois de terem passado por Moscovo, num encontro que terá terminado sem qualquer progresso em direção à paz.

Zelensky e Merz assinam acordos e ajuda de mais de 8.500 milhões de euros

O Presidente ucraniano e o chanceler alemão assinaram entretanto, neste domingo, um pacote de ajuda de 1.300 milhões de euros e vários acordos de cooperação que totalizam mais de 8.500 milhões de euros.

"Um encontro muito produtivo", disse Zelensky na sua conta da rede social X acerca do seu encontro com Friedrich Merz em Kiev, que ficou marcado por ataques russos que fizeram soar as sirenes de alerta.