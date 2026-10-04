Zelensky abre porta a reunião técnica com EUA e Rússia e assina com chanceler alemão acordos de 8500 milhões de euros
O presidente ucraniano afirmou este domingo (4 de outubro) que o seu país está aberto a participar numa “reunião técnica” com os Estados Unidos e a Rússia, que poderá ter lugar no final de outubro nos Emirados Árabes Unidos ou noutro país.
“O lado americano está em contacto com a Ucrânia e a Rússia e propõe uma reunião trilateral em formato técnico no final de outubro. Confirmei-o ontem [sábado]. (...) Estamos abertos”, declarou Volodymyr Zelensky, numa conferência de imprensa em Kiev, ao lado do chanceler alemão, Friedrich Merz.
Esta reunião poderá ter lugar “nos Emirados [Emirados Árabes Unidos] ou noutro país sugerido pelo lado americano”, acrescentou o chefe de Estado ucraniano durante a visita do líder alemão. “Reagimos positivamente às negociações”, disse Zelensky, acrescentando que aguarda a posição da Rússia.
A proposta de realização desta reunião técnica trilateral surge após as mais recentes tentativas dos Estados Unidos de retomar a mediação entre as partes em conflito. No início de setembro, os enviados da Casa Branca, Jared Kushner e Steve Witkoff, que lideram as negociações para pôr fim à guerra russo-ucraniana, visitaram Kiev para se reunirem com Zelensky, já depois de terem passado por Moscovo, num encontro que terá terminado sem qualquer progresso em direção à paz.
Zelensky e Merz assinam acordos e ajuda de mais de 8.500 milhões de euros
O Presidente ucraniano e o chanceler alemão assinaram entretanto, neste domingo, um pacote de ajuda de 1.300 milhões de euros e vários acordos de cooperação que totalizam mais de 8.500 milhões de euros.
"Um encontro muito produtivo", disse Zelensky na sua conta da rede social X acerca do seu encontro com Friedrich Merz em Kiev, que ficou marcado por ataques russos que fizeram soar as sirenes de alerta.
Em causa está um "pacote de ajuda" de mais de 1.300 milhões de euros destinada ao setor energético ucraniano antes do inverno, além de mais defesas antiaéreas, um aspeto crítico da resistência ucraniana à invasão russa.
Foram também assinados 15 acordos e documentos "de cooperação sobre segurança, produção, aquisições, pedidos à indústria alemã e projetos conjuntos" avaliados em 8.500 milhões de euros, aos quais se referiu Zelensky.
"Obrigado, Alemanha. Obrigado, Friedrich [Merz]. Obrigado a toda a Europa por apoiar a Ucrânia e ajudar-nos a proteger a vida", concluiu o chefe de Estado Ucraniano na sua mensagem, que ilustrou com o vídeo da visita de Merz, que visitou Kiev pela primeira vez como chanceler para uma cimeira bilateral - em maio de 2024, Merz visitou Kiev juntamente com o Presidente francês Emmanuel Macron, com o então primeiro-ministro britânico Keir Starmer e com o seu homólogo polaco, Donald Tusk.