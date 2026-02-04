Xi Jinping conversa por videoconferência com Vladimir Putin

O Presidente chinês, Xi Jinping, manteve esta quarta-feira, 4 de fevereiro, uma conversa por videoconferência com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, informou a agência noticiosa oficial chinesa Xinhua, sem adiantar, para já, o conteúdo do encontro.China e Rússia mantêm fortes laços económicos, diplomáticos e militares, que se intensificaram desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022.Xi Jinping e Vladimir Putin trocaram, em 31 de dezembro, mensagens de felicitações por ocasião do Ano Novo.Os dois líderes encontraram-se no início de setembro, em Pequim, à margem do desfile militar organizado pela China para assinalar os 80 anos da vitória sobre o Japão na Segunda Guerra Mundial.Esta nova conversa entre Xi e Putin ocorre numa altura em que os Estados Unidos afirmam estar próximos de alcançar um acordo para pôr fim ao conflito na Ucrânia.Russos e ucranianos reúnem-se esta quarta-feira e quinta-feira para novas rondas de negociações em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos..Trabalho dos negociadores de Kiev será “ajustado” após ataque russo. A China apresenta-se como uma parte neutra neste conflito e afirma não fornecer ajuda letal a nenhum dos lados, ao contrário dos Estados Unidos e de outros países ocidentais.