Rutte foi recebido em Kiev por Zelensky esta terça-feira, 3 de fevereiro.
Internacional

Trabalho dos negociadores de Kiev será “ajustado” após ataque russo

Moscovo voltou a atingir Kiev e outras cidades, deixando mais de mil casas sem aquecimento. Ataques, que segundo Rutte, mostram a falta de seriedade russa com as conversações desta quarta-feira.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
