Vítima de ataque com faca em Belfast perdeu um olho. Agressor fica em preventiva
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Vítima de ataque com faca em Belfast perdeu um olho. Agressor fica em preventiva

Audiência aconteceu depois de uma noite de confrontos nas ruas de Belfast em reação a este ataque com faca, na segunda-feira, atribuído a um cidadão sudanês
Sofia Fonseca
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O homem que atacou um outro com uma faca em Belfast, na Irlanda do Norte, fica em prisão preventiva sem direito a fiança. Presente a tribunal esta quarta-feira, 10 de junho, por videoconferência, o agressor foi acusado de tentativa de homicídio, tendo-se remetido ao silêncio. A vítima, Stephen Ogilvie, um técnico de radiologia, perdeu o olho esquerdo.

A audiência aconteceu depois de uma noite de confrontos nas ruas de Belfast em reação a este ataque com faca, na segunda-feira, atribuído a um cidadão sudanês entretanto identificado como Hadi Alodid, de 30 anos. Manifestantes bloquearem estradas, incendiarem veículos, edifícios e contentores, em protestos que a primeira-ministra já veio condenar, considerando-os uma “cobardia repugnante”.

“Isto não tem nada a ver com a comunidade. Isto é pura violência”, disse Michelle O’Neill nas redes sociais. “O ataque no norte de Belfast foi hediondo e errado. Mas há tentativas perigosas de explorar isto para atacar pessoas inocentes que estão simplesmente a tentar viver, trabalhar e criar as suas famílias aqui. O racismo, a intimidação e a violência são errados onde quer que ocorram. Não há desculpa nem justificação para estes ataques desta noite”, acrescentou, apelando à calma.

Também primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, considerou os distúrbios como “inaceitáveis”.

“Não há justificação para a violência e a desordem que vimos ameaçar as nossas comunidades, nem para aqueles que as incentivaram, online ou em qualquer outro lugar”, disse. “É evidente que as pessoas foram alvo de ataques ontem à noite devido à sua origem e não vou tolerar isso. Os responsáveis ​​sentirão todo o rigor da lei”, acrescentou.

A próxima audiência sobre este caso está marcada para 4 de julho.

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Um homem gravemente ferido em ataque com faca em Belfast. Suspeito foi detido
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