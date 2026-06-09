Um homem gravemente ferido em ataque com faca em Belfast. Suspeito foi detido

Um homem foi gravemente ferido na noite de segunda-feira, 8 de junho, em Belfast, na Irlanda do Norte, num ataque com uma faca. O suspeito, que se acredita ser somali, foi detido e permanece sob custódia policial, segundo avança a BBC.O agressor, com cerca de 30 anos, foi travado por pessoas no local, havendo imagens a circular nas redes sociais a mostrar vários indivíduos a confrontá-lo, um deles com recurso a um taco.O homem ferido, na casa dos 40 anos, está hospitalizado em estado considerado sério, com ferimentos graves na face, pescoço e costas.A polícia abriu uma investigação e agradeceu aos populares que demonstraram “coragem e espírito comunitário” e que impediram mais agressões por parte do suspeito. Desconhecem-se, para já, as motivações do ataque.O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, classificou o incidente como "repugnante" e avisou que não tolerará "absolutamente nenhuma cena de violência abominável como esta” nas ruas.