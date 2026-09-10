Vários mortos em acidente com autocarro turístico na Suíça

Várias pessoas morreram esta quinta-feira, 10 de setembro, e outras ficaram feridas num acidente que envolveu um autocarro de turismo no leste da Suíça, adiantou a polícia local.

O acidente ocorreu entre as localidades de Susch e Zernez, no cantão dos Grisões, no extremo leste do país.

"Várias pessoas perderam a vida no acidente com o autocarro (...) Outras também ficaram feridas", anunciou a polícia do cantão na rede social X, sem adiantar mais pormenores sobre as circunstâncias do acidente ou a nacionalidade das vítimas.