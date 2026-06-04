"Vários feridos" em acidente com trem de aterragem de um Boeing 787 no aeroporto de Frankfurt (com vídeo)
D.R.
Internacional

"Vários feridos" em acidente com trem de aterragem de um Boeing 787 no aeroporto de Frankfurt (com vídeo)

A Lufthansa junto das autoridades competentes já deu início a uma investigação para apurar a causa da avaria.
Susete Henriques
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A companhia aérea Lufthansa informou que "vários funcionários ficaram feridos" e estão a receber cuidados médicos devido a um acidente com um trem de aterragem dianteiro de um Boeing 787, que ocorreu esta quinta-feira, 4 de junho, no aeroporto de Frankfurt.

Tudo aconteceu pouco depois das 12h45 (11h45 em Lisboa), quando o trem de aterragem dianteiro do Boeing 787-9 Dreamliner, que se encontrava junto a um portão de embarque, "cedeu inesperadamente", segundo um porta-voz da companhia aérea alemã. Estavam a bordo a tripulação e o pessoal de terra, indicou a Bloomberg.

O acidente aconteceu antes do embarque dos passageiros no voo LH450  que tinha como destino Los Angeles, EUA, que acabaria por ser cancelado.

Quando o trem de aterragem cedeu, vários funcionários estavam a trabalhar nas área onde se encontrava a aeronave, segundo o portal Simply Flying.

“Estamos a investigar as circunstâncias exatas [da avaria] junto com as autoridades competentes”, adiantou a empresa.

De acordo com a Reuters, o 787 da Boeing é uma adição recente à frota da Lufthansa, no âmbito de uma substituição de aeronaves menos eficientes.

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