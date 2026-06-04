"Vários feridos" em acidente com trem de aterragem de um Boeing 787 no aeroporto de Frankfurt (com vídeo)

A companhia aérea Lufthansa informou que "vários funcionários ficaram feridos" e estão a receber cuidados médicos devido a um acidente com um trem de aterragem dianteiro de um Boeing 787, que ocorreu esta quinta-feira, 4 de junho, no aeroporto de Frankfurt.Tudo aconteceu pouco depois das 12h45 (11h45 em Lisboa), quando o trem de aterragem dianteiro do Boeing 787-9 Dreamliner, que se encontrava junto a um portão de embarque, "cedeu inesperadamente", segundo um porta-voz da companhia aérea alemã. Estavam a bordo a tripulação e o pessoal de terra, indicou a Bloomberg. O acidente aconteceu antes do embarque dos passageiros no voo LH450 que tinha como destino Los Angeles, EUA, que acabaria por ser cancelado.Quando o trem de aterragem cedeu, vários funcionários estavam a trabalhar nas área onde se encontrava a aeronave, segundo o portal Simply Flying. “Estamos a investigar as circunstâncias exatas [da avaria] junto com as autoridades competentes”, adiantou a empresa.De acordo com a Reuters, o 787 da Boeing é uma adição recente à frota da Lufthansa, no âmbito de uma substituição de aeronaves menos eficientes.