Um morto, três feridos e várias casas destruídas em explosão na zona Oeste de São Paulo (veja os vídeos)

Uma pessoa morreu, três sofreram ferimentos e várias casas ficaram destruídas na sequência de uma explosão esta segunda-feira, 11 de maio, em Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo.Segundo as equipas de emergência, a vítima mortal é um homem de 45 anos e outras três pessoas foram socorridas e encaminhadas para o Pronto-Socorro Regional de Osasco.De acordo com informações preliminares, na génese da explosão estará uma conduta de gás.Várias pessoas terão sido projetadas pela força da explosão e há vítimas presas sob escombros. Os moradores relataram gritos e pedidos de socorro logo após o incidente.A área foi isolada, devido ao risco de fuga de gás.Segundo a Polícia Militar, as equipas da Comgás estavam a realizar uma manutenção no sistema de gás canalizado quando ocorreu a explosão, que atingiu várias habitações da zona.Para o local foram enviadas 12 viaturas dos bombeiros. Houve relatos de um forte cheiro a gás, o que levou as equipas de emergência a retirar os moradores, mas os bombeiros já esclareceram que o risco desapareceu.