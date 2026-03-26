“Votez Doudou!” Vitória em Le Havre abre caminho de Édouard Philippe para o Eliseu
Facebook
Internacional

“Votez Doudou!” Vitória em Le Havre abre caminho de Édouard Philippe para o Eliseu

Antigo primeiro-ministro, o líder do Horizontes conseguiu mais um mandato à frente da cidade portuária no passado domingo. Édouard Philippe, favorito a passar a uma segunda volta frente ao candidato da extrema-direita (seja Le Pen ou Bardella) nas presidenciais de 2027 e a vencer na segunda. Para 12 de abril já tem um comício agendado.
Publicado a
Loading content, please wait...
Emmanuel Macron
França
Eleições municipais
presidenciais
Eliseu
edição impressa
Édouard Philippe
Diário de Notícias
www.dn.pt