Modi festeja a vitória no estado do Bengala Ocidental e Assam.
Modi festeja a vitória no estado do Bengala Ocidental e Assam.FOTO: EPA/RAJAT GUPTA
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Vitória histórica, mas polémica de Modi no Bengala Ocidental

Oposição denuncia “vitória imoral” dos nacionalistas hindus do primeiro-ministro, devido a uma revisão das listas eleitorais que deixou três milhões de muçulmanos sem poder votar.
Susana Salvador
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