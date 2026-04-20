Radev demitiu-se da presidência em janeiro para se candidatar nestas eleições, Agora vai ser primeiro-ministro.
Radev demitiu-se da presidência em janeiro para se candidatar nestas eleições, Agora vai ser primeiro-ministro. FOTO: BORISLAV TROSHEV / EPA
Internacional

Vitória de Radev traz estabilidade à Bulgária e apreensão a Bruxelas

Após oito idas às urnas em cinco anos, o ex-presidente Rumen Radev conseguiu uma maioria absoluta que lhe permitirá governar sozinho. A UE tardou em reagir e fê-lo de forma cautelosa.
Ana Meireles
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