O primeiro-ministro cessante da Hungria, Viktor Orbán.
O primeiro-ministro cessante da Hungria, Viktor Orbán.FOTO: OLIVIER HOSLET / EPA
Internacional

Viktor Orbán anuncia a renúncia ao mandato parlamentar após 36 anos como líder do Fidesz

O primeiro-ministro cessante anunciou a decisão com um vídeo nas redes sociais.
Carlos Miguel Nogueira
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Viktor Orbán, primeiro-ministro cessante da Hungria, anunciou este sábado, 25 de abril, que vai renunciar ao mandato parlamentar na sequência da derrota eleitoral de 12 de abril. Será assim o ponto final a 36 anos consecutivos líder do partido conservador Fidesz no parlamento.

Foi num vídeo publicado nas redes sociais que Orbán anunciou a decisão, garantindo tratar-se de uma opção pessoal, lembrando que o lugar parlamentar pertence, afinal, ao seu partido político e não a ele próprio.

As eleições legislativas na Hungria foram ganhas pelo Tisza, liderado por Péter Magyar, que deverá tomar posse como primeiro-ministro a 9 de maio, marcando o fim de mais de 16 anos de governação de Orbán.

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