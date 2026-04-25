Viktor Orbán anuncia a renúncia ao mandato parlamentar após 36 anos como líder do Fidesz

Viktor Orbán, primeiro-ministro cessante da Hungria, anunciou este sábado, 25 de abril, que vai renunciar ao mandato parlamentar na sequência da derrota eleitoral de 12 de abril. Será assim o ponto final a 36 anos consecutivos líder do partido conservador Fidesz no parlamento.Foi num vídeo publicado nas redes sociais que Orbán anunciou a decisão, garantindo tratar-se de uma opção pessoal, lembrando que o lugar parlamentar pertence, afinal, ao seu partido político e não a ele próprio.As eleições legislativas na Hungria foram ganhas pelo Tisza, liderado por Péter Magyar, que deverá tomar posse como primeiro-ministro a 9 de maio, marcando o fim de mais de 16 anos de governação de Orbán..Magyar quer Hungria mais democrática e próxima da UE, mas mantém algumas das críticas de Orbán