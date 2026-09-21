Venezuelano baleado por agente do ICE no Texas

Um cidadão venezuelano foi baleado este domingo, 20 de setembro, por um agente do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) dos Estados Unidos, no meio de uma intensificação da fiscalização da imigração em Austin, no Texas.

A vítima é Wilber Rafael Garcés Pérez, de 28 anos, estava a entregar um pedido de comida do DoorDash, na zona norte da cidade, quando foi abordado pelos agentes do ICE, que terão disparado três vezes contra o carro do venezuelano, que foi atingido por um tiro nas costas, entre as omoplatas.

Garcés Pérez vive nos Estados Unidos há dois anos, mas tinha recebido uma ordem de deportação, segundo a advogada do próprio, e disse às pessoas que chegaram perto dele que foi baleado porque não parou.

Imagens de testemunhas mostram polícias locais a prestar os primeiros socorros ao homem, enquanto agentes do ICE observavam à distância. Garcés Pérez foi levado para um hospital no centro da cidade para realizar tratamento, mas foi retirado de lá pelo ICE ao final da tarde de domingo e levado para o Centro de Processamento do ICE do Sul do Texas, segundo a advogada.

“A bala ainda está alojada nas suas costas. Sem analgésicos”, disse esta segunda-feira a advogada numa mensagem de texto citada pelo The Guardian.

Austin tem estado no centro do debate sobre a imigração, uma vez liderança republicada do Texas tem procurado frequentemente usar a cidade como exemplo, forçando os líderes locais a flexibilizar a política de Austin de não colaboração com o ICE.

Durante mais de um ano, a polícia estadual tem entregado inúmeros imigrantes ilegais ao ICE durante abordagens de trânsito, mas a polícia da cidade não tinha aderido a esta prática.

A cooperação entre as forças policiais estaduais ou locais e a fiscalização federal da imigração é regida pelos chamados acordos 287(g), que têm proliferado durante o segundo mandato de Trump, especialmente em estados como o Texas e a Florida.

Alguns líderes locais afirmaram que este verão foi marcado por um aumento discreto, mas agressivo, da fiscalização da imigração na região, impulsionado por um aumento das ações do ICE a agir isoladamente, sem depender da polícia estadual.