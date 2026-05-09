Venezuela regressa ao circuito dos bancos centrais em fórum na Europa

O Banco Central da Venezuela (BCV) participou hoje no 1º Fórum Económico da América Latina, em Espanha, considerando ser um "novo marco na normalização das suas relações com instituições financeiras" mundiais, após o alívio das sanções dos EUA. "A Venezuela retornou ao circuito dos bancos centrais no Fórum Económico da América Latina", declarou a instituição num comunicado de imprensa.A delegação que viajou para a Catalunha (região nordeste da Espanha que sedia o evento), chefiada pelo presidente do BCV, Luis Pérez, participou ativamente em grupos de trabalho sobre temas como "tarifas e geoeconomia, taxas de câmbio e política monetária, gestão de fluxos de capital e o impacto das tarifas comerciais", segundo o mesmo comunicado.Em abril passado, os Estados Unidos emitiram a Licença Geral 57, que autorizou "transações de serviços financeiros envolvendo certos bancos venezuelanos e instituições do Governo venezuelano", incluindo o BCV. Posteriormente, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial retomaram as suas relações com Caracas.A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, celebrou o retorno do país ao FMI como "um passo muito importante" para a economia da nação produtora de petróleo, agradecendo ao Presidente dos EUA, Donald Trump, e a "todas as equipas que também estiveram envolvidas" no processo.O vice-presidente para os Assuntos Económicos da Venezuela, Calixto Ortega, foi nomeado governador do país junto ao FMI, conforme o anunciado na segunda-feira pelo presidente do Banco Central da Venezuela (BCV).No 1.º Fórum Económico Latino-Americano, organizado pelo Banco da Espanha, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, falou na sexta-feira sobre a importância de construir “uma base" e uma "infraestrutura" europeias para operar com 'stablecoins' (criptomoedas desenhadas para manter um valor estável, geralmente atrelado a um ativo de reserva como o dólar, euro ou ouro), em vez de replicar outros modelos..FMI regressa à Venezuela 18 anos depois para reclamar 450 milhões de euros em juros, Delcy Rodríguez diz OK.Presidente interina da Venezuela reúne-se com CIA, liberta 117 presos e procura investimentos para o petróleo