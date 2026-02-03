Vaticano promove limpeza profunda do fresco "Juízo Final" de Michelangelo na Capela Sistina
DR
Internacional

Vaticano promove limpeza profunda do fresco "Juízo Final" de Michelangelo na Capela Sistina

Os trabalhos de restauro deverão prolongar-se por três meses e visam eliminar uma "névoa esbranquiçada" causada pela acumulação de micropartículas.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O fresco "O Juízo Final", de Michelangelo, começou segunda-feira a ser alvo de uma "limpeza profunda" na Capela Sistina para remover poeiras e partículas acumuladas, a primeira grande intervenção em três décadas.

Segundo o comunicado oficial dos Museus do Vaticano, os trabalhos de restauro deverão prolongar-se por três meses e visam eliminar uma "névoa esbranquiçada" causada pela acumulação de micropartículas transportadas pelo ar.

Esta película de sujidade é o resultado direto do elevado fluxo de visitantes, que ultrapassa os seis milhões de pessoas por ano, obrigando a uma monitorização constante dos níveis de humidade e temperatura no interior do espaço.

Apesar da intervenção, a Capela Sistina permanecerá aberta ao público durante todo o processo, embora a visão do imponente fresco localizado atrás do altar esteja parcialmente obstruída por andaimes.

Esta operação de conservação é a mais significativa desde o restauro concluído em 1994, sendo considerada uma medida proativa essencial para proteger a integridade do gesso e das cores originais da obra renascentista.

"O Juízo Final" foi pintado por Michelangelo décadas após a conclusão do famoso teto da capela, a pedido do Papa Júlio II, e continua a ser o centro das atenções no edifício que acolhe os conclaves papais, incluindo o que elegeu recentemente o Papa Leão XIV.

A Capela Sistina, batizada em honra do Papa Sisto IV, permanece como um dos maiores tesouros artísticos e religiosos do mundo.

Vaticano promove limpeza profunda do fresco "Juízo Final" de Michelangelo na Capela Sistina
Desenho raro de Miguel Ângelo para a Capela Sistina foi descoberto e vai a leilão
Vaticano promove limpeza profunda do fresco "Juízo Final" de Michelangelo na Capela Sistina
Uma viagem pela história da Capela Sistina, o local onde será eleito o próximo Papa
Vaticano
Restauro
Capela Sistina

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt