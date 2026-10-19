Valência. Autoridades confirmam terceira vítima mortal e emitem ordem de confinamento obrigatório

Autoridades da Comunidade Valenciana confirmaram, esta segunda-feira, 19 de outubro, a segunda vítima mortal na região na sequência das chuvas torrenciais causadas pela tempestade Adam, uma mulher de 79 anos. Ao todo, é a terceira morte causada pelas inundações que afetam Espanha desde o fim de semana.
A primeira vítima foi uma mulher, no sábado, em Barcelona, quando atravessava uma rua inundada com a família e acabou arrastada pela força da água. No domingo, uma outra mulher morreu afogada na praia de Sagunto, em Valência, quando já havia sido emitido um alerta por causa do mau tempo.
O mau tempo em Espanha afeta não apenas a região de Valência, mas também Alicante, estas duas sob aviso vermelho segundo a Aemet, a agência de metereologia do país. Além destas, Barcelona, Girona, Tarragona, Ibiza, Formentera, Maiorca e Menorca estão sob aviso laranja. Já Albacete, Lleida, Murcia, Castellón, Ceuta, Melilla e toda a Andaluzia, exceto Huelva, estão sob aviso amarelo.
As autoridades de Valência emitiram uma ordem de confinamento obrigatório e mobilizaram um dispositivo especial de helicópteros para resgatar pessoas de zonas de inundações. O fenómeno meteorológico está a provocar inundações e o transbordo de rios, deixando isoladas várias povoações, numa situação que é "muito complicada", disseram as autoridades.
O chefe de Governo espanhol, Pedro Sánchez, apelou a população que "evite qualquer deslocação e permaneça em pisos elevados" numa mensagem publicada na sua conta na rede social X.
"Não se pode circular, devem permanecer nas vossas casas, estão a produzir-se chuvas intensas e contínuas que estão a provocar inundações significativas em municípios como Pego, Oliva, Piles ou Miramar", disse o conselheiro de Emergências do governo autonómico da Comunidade Valenciana (equivalente a ministro numa executivo nacional), Juan Carlos Valderrama, numa mensagem à população transmitida pelas rádios e televisões espanholas.
Juan Carlos Valderrama confirmou ainda que há "muitas pessoas presas" e pediu à população para "seguir todas os conselhos que estão a ser transmitidos" pelas autoridades.
Também a delegada do Governo de Espanha em Valência, Pilar Barnabé, pediu para que seja cumprido o confinamento nas regiões mais afetadas pelas chuvas, sublinhando que é uma situação "muito complicada" e há zonas isoladas, a que não se pode aceder, com "muitas pessoas à espera de ser resgatadas".
Além dos meios e proteção civil regional foram ativadas equipas da Unidade Militar de Emergências (UME) das Forças Armadas espanholas para o terreno.
Com Lusa