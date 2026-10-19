Valência. Autoridades confirmam terceira vítima mortal e emitem ordem de confinamento obrigatório

Autoridades da Comunidade Valenciana confirmaram, esta segunda-feira, 19 de outubro, a segunda vítima mortal na região na sequência das chuvas torrenciais causadas pela tempestade Adam, uma mulher de 79 anos. Ao todo, é a terceira morte causada pelas inundações que afetam Espanha desde o fim de semana.

A primeira vítima foi uma mulher, no sábado, em Barcelona, quando atravessava uma rua inundada com a família e acabou arrastada pela força da água. No domingo, uma outra mulher morreu afogada na praia de Sagunto, em Valência, quando já havia sido emitido um alerta por causa do mau tempo.

O mau tempo em Espanha afeta não apenas a região de Valência, mas também Alicante, estas duas sob aviso vermelho segundo a Aemet, a agência de metereologia do país. Além destas, Barcelona, Girona, Tarragona, Ibiza, Formentera, Maiorca e Menorca estão sob aviso laranja. Já Albacete, Lleida, Murcia, Castellón, Ceuta, Melilla e toda a Andaluzia, exceto Huelva, estão sob aviso amarelo.