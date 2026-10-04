Chuvas torrenciais fazem pelos menos dois mortos e deixam um desaparecido na Catalunha
Duas pessoas morreram e uma continua desaparecida na Catalunha devido às chuvas torrenciais que atingem a região desde sábado. Uma das vítimas morreu depois de um muro de um parque de campismo ter cedido, em Tordera, enquanto a segunda foi localizada este domingo (4 de outubro) em Montornès del Vallès, depois de ter sido dada como desaparecida. Os bombeiros continuam ainda à procura de uma pessoa na zona de Pineda de Mar.
A chuva provocou inundações, deslizamentos e cortes de estradas em várias localidades. Em Granollers, algumas pessoas ficaram presas nos automóveis durante a madrugada e tiveram de ser resgatadas pelos Bombeiros da Generalitat, segundo a agência EFE, que cita também o caso de uma família de quatro pessoas em L’Hospitalet de Llobregat que teve de ser retirada de casa depois de parte do teto ter cedido devido à acumulação de água.
O episódio meteorológico, que começou no litoral de Barcelona, deslocou-se entretanto para norte, em direção a Girona, com a Proteção Civil a emitir avisos para o risco de transbordamento de vários rios da regiãol como o Besòs, o Daró e o Ridaura. Os valores de precipitação estão entre os mais elevados das últimas décadas, segundo o Serviço Meteorológico da Catalunha, com o município de Barcelona a ver ultrapassados recordes históricos: 213 litros por metro cúbico em Can Bruixa, no bairro de Les Corts, e 193 no Raval.
Sarai Sarroca, diretora do serviço meteorológico catalão, afirmou que o episódio ficará registado na história climatológica da região. “A intensidade foi muito elevada. Falamos de uma perturbação de origem tropical”, disse.
O temporal provocou ainda fortes perturbações nos transportes, com a circulação ferroviária de alta velocidade entre Barcelona e Tarragona a ser suspensa e a rede Rodalies, de comboios suburbanos e regionais da Catalunha, praticamente parada. Também houve cancelamentos e atrasos no aeroporto de Barcelona-El Prat, segundo a EFE.
Algumas restrições foram entretanto levantadas na região de Barcelona, mas vários municípios continuavam sujeitos a limitações ao início da manhã deste domingo e o president da Generalitat, Salvador Illa, avisava que o episódio “ainda não acabou”, pedindo “máxima precaução”.