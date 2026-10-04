Chuvas torrenciais fazem pelos menos dois mortos e deixam um desaparecido na Catalunha

Duas pessoas morreram e uma continua desaparecida na Catalunha devido às chuvas torrenciais que atingem a região desde sábado. Uma das vítimas morreu depois de um muro de um parque de campismo ter cedido, em Tordera, enquanto a segunda foi localizada este domingo (4 de outubro) em Montornès del Vallès, depois de ter sido dada como desaparecida. Os bombeiros continuam ainda à procura de uma pessoa na zona de Pineda de Mar.

A chuva provocou inundações, deslizamentos e cortes de estradas em várias localidades. Em Granollers, algumas pessoas ficaram presas nos automóveis durante a madrugada e tiveram de ser resgatadas pelos Bombeiros da Generalitat, segundo a agência EFE, que cita também o caso de uma família de quatro pessoas em L’Hospitalet de Llobregat que teve de ser retirada de casa depois de parte do teto ter cedido devido à acumulação de água.

O episódio meteorológico, que começou no litoral de Barcelona, deslocou-se entretanto para norte, em direção a Girona, com a Proteção Civil a emitir avisos para o risco de transbordamento de vários rios da regiãol como o Besòs, o Daró e o Ridaura. Os valores de precipitação estão entre os mais elevados das últimas décadas, segundo o Serviço Meteorológico da Catalunha, com o município de Barcelona a ver ultrapassados recordes históricos: 213 litros por metro cúbico em Can Bruixa, no bairro de Les Corts, e 193 no Raval.