Chuvas intensas em Barcelona: homem morre após carro ser arrastado pelas águas

Zonas de costa do nordeste e leste de Espanha estiveram na quarta-feira e última madrugada sob avisos da meteorologia e alertas da proteção civil por causa de chuvas e inundações.

Os serviços de proteção civil registaram centenas de ocorrências associadas às chuvas desde quarta-feira à tarde, que perturbaram diversos serviços.

Em Barcelona, estações de metro estiveram encerradas e em Valência toda a rede de metropolitano foi fechada na quarta-feira.

Também o aeroporto de Valência foi totalmente encerrado durante algumas horas na quarta-feira e há também informações de perturbações nos serviços de comboios suburbanos das duas cidades.

Na quarta-feira, um jogo de futebol da primeira divisão espanhola entre o Levante e o Atlético de Bilbau, em Valência, foi cancelado por causa da inundação do relvado e entrada de água num túnel.

"Raramente vimos volumes de precipitação tão elevados em 30 minutos como os registados hoje em Valência e arredores", disseram na quarta-feira à noite os serviços de meteorologia da região de Valência, onde em 2024 morreram 230 pessoas em inundações.

As autoridades da Catalunha e Valência emitiram na quarta-feira avisos à população para pedir prudência, que não se fizessem deslocações e atenção à possível subida de cursos de água, aconselhando o refúgio em pisos superiores dos edifícios.

"As fortes chuvas e tempestades estão a provocar situações muito complicadas esta noite em várias regiões do país, especialmente na Catalunha e na Comunidade Valenciana", escreveu o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, na rede social X.

Sánchez pediu para serem seguidas as recomendações dos serviços de emergência, perante as fortes chuvas que atingiam várias zonas do país.