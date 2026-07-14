Volodymyr Zelensky receberá esta quarta-feira Ursula von der Leyen em Kiev.
Volodymyr Zelensky receberá esta quarta-feira Ursula von der Leyen em Kiev. Christophe Licoppe / União Europeia
Internacional

União Europeia vive “Super Terça-feira” histórica do alargamento

Montenegro, Albânia, Moldávia e Ucrânia, os países que lideram o processo de adesão, deram passos importantes nas negociações. Algo que, segundo Marta Kos, não acontecia há mais de 20 anos.
Ana Meireles
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