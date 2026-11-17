A União Europeia rejeitou hoje, 17 de novembro, o primeiro projeto de texto publicado na segunda-feira pela copresidência da Turquia e da Austrália e criticou que o documento se tenha tornado numa “lista de desejos” ao incluir novos debates sobre financiamento e comércio.

“Se esta é uma COP de implementação, a chave de tudo reside em cumprir o que já acordámos”, afirmou, em conferência de imprensa, o comissário europeu da Ação Climática, Wopke Hoekstra. O responsável europeu referia-se à COP28, no Dubai, em 2023, na qual foi acordado o abandono dos combustíveis fósseis.

Numa conferência de imprensa na Cimeira do Clima COP31, em Antália, na Turquia, o político neerlandês apontou para melhorias “no domínio do financiamento, no do comércio e também no da captura e armazenamento de carbono".

“É absolutamente fundamental que a COP31 envie o sinal mais forte possível sobre a transição para as energias limpas e, de forma mais geral, sobre reduções imediatas, profundas e sustentadas das emissões de gases com efeito de estufa”, afirmou.

A eliminação acelerada dos combustíveis fósseis e a triplicação do financiamento para a adaptação são propostas incluídas numa primeira minuta do texto político final da 31.ª Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (COP31) apresentada na segunda-feira.

A presidência australiana da cimeira, a decorrer desde o passado dia 09, consultou quase 200 dos países presentes antes de apresentar este primeiro esboço.

O documento de 18 páginas e 144 parágrafos aborda todas as principais questões que preocupam, e muitas vezes dividem, as nações: energia, finanças, ciência climática, limitação do aquecimento global a 1,5°C.

Inclui um apelo à "ação acelerada" para a eliminação dos combustíveis fósseis dos sistemas energéticos, embora não seja certo que tal faça parte do texto de decisão final, cujo conteúdo ainda será discutido até sexta-feira.

"Algumas partes do documento poderão não resistir aos acesos debates esperados entre os países nos próximos dias, uma vez que é necessário consenso para que tal texto seja formalmente adotado", refere a AFP.

Este não é o rascunho final, sublinhou Chris Bowen, ministro da Ação Climática da Austrália, que preside às negociações. O texto "contém elementos com os quais nem todas as partes concordarão", reconheceu.

O texto hoje divulgado contém também um apelo para "aumentar a participação da eletricidade" no consumo final de energia para 35% até 2035, objetivo que está a ser promovido pela presidência turca da COP31, mas que até agora tem sido assumido como um compromisso voluntário e individual de países.

Além deste, inclui um apelo para "triplicar o financiamento da adaptação" para pelo menos 120 mil milhões de dólares (108,9 milhões de euros), refletindo as exigências urgentes dos países em desenvolvimento.

O texto pede ainda ao Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas, o grupo de cientistas que trabalha sob os auspícios da ONU, para que publique o seu próximo relatório "a tempo" do próximo balanço global dos esforços dos países para reduzir as suas emissões de gases com efeito de estufa, previsto para 2028.

Este primeiro rascunho de documento final da COP31 contém ainda múltiplas referências à ultrapassagem do limite de aquecimento de 1,5°C a nível global, apelando a um regresso a níveis abaixo desse patamar "o mais rapidamente possível".

Para Jasper Inventor, da organização ambientalista Greenpeace, trata-se de "uma mistura de opções robustas e propostas mais tímidas para lidar com a crise climática".

Miguel Mâncio, jornalista da Lusa. A agência Lusa viajou para Antália a convite da Agência para o Clima