União Europeia envia 2,1 milhões de euros de ajuda para a Colômbia

“Após a ativação do Mecanismo de Proteção Civil pela Colômbia, estamos a trabalhar para adequar a ajuda às necessidades no terreno”, acrescentou na mensagem em inglês, que terminou com uma frase em espanhol: “Esta es la solidaridad europea.” (esta é a solidariedade europeia).

De acordo com Bruxelas, o dinheiro “prestará apoio vital às pessoas mais vulneráveis”, com os parceiros humanitários no terreno a fornecer “cuidados de saúde, materiais de abastecimento de água, saneamento e higiene, bem como abrigo, alimentos, proteção e assistência pecuniária”.

Num comunicado, indicaram que a ajuda já está no terreno, através, por exemplo, da Cruz Vermelha Alemã, que “reafetou cem mil euros de um projeto financiado pela União Europeia para responder às necessidades imediatas de 2500 famílias afetadas em Chocó e Valle del Cauca”.

A Colômbia aceita ajuda internacional, mas diz que não precisa de equipas de resgate estrangeiras, dizendo que conta com pessoal suficiente. Contudo, o grupo de voluntários especializado mexicano Los Topos Azteca enviou uma brigada e ontem chegou também um grupo de 22 peritos norte-americanos da Virginia e Los Angeles, especializados na coordenação de equipas de buscas e salvamento.

“Há esperança”, escreveu o próprio De la Espriella nas redes sociais, partilhando o resgate de Daniela Sánchez, de 30 anos. “Foi encontrada com vida após sete horas de buscas. Esta notícia enche-nos de esperança e encoraja-nos a continuar a acreditar”, acrescentou o presidente.

“Confiamos em Deus e no trabalho incansável das nossas equipas de resgate para que mais colombianos sejam encontrados com vida e possam regressar aos braços das suas famílias”, referiu.

O governo colombiano anunciou entretanto ter declarado três dias de luto nacional, com as bandeiras a serem colocadas a meia haste nos edifícios oficiais e nas embaixadas colombianas em todo o mundo, “em honra de todos os mortos” do sismo de dia 10 - que já teve mais de 160 réplicas. Oficialmente o número de vítimas mortais chega aos 239.