UNESCO declara antiga cidade grega na Crimeia ocupada pela Rússia como Património Mundial em Perigo
Internacional

UNESCO declara antiga cidade grega na Crimeia ocupada pela Rússia como Património Mundial em Perigo

A Catedral de Santa Sofia de Kiev, o conjunto monástico de Kiev‑Petchersk e o centro histórico de Lviv também estão na lista de património mundial em perigo devido às ameaças da invasão russa.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O comité da UNESCO decidiu esta quinta-feira, 23 de julho, inscrever a antiga cidade grega de Quersoneso Táurico, na península da Crimeia ocupada pela Rússia, na lista de Património Mundial em Perigo, após a reunião anual da organização.

A inclusão do único sítio Património da Humanidade na península da Crimeia sob ocupação russa “confirma a magnitude e a natureza sistemática das alterações que estão a ocorrer na propriedade sob ocupação temporária”, afirmou a delegação ucraniana após a decisão.

O sítio arqueológico de Quersoneso foi inscrito na lista de Património Mundial em 2013, um ano antes da anexação da península pela Rússia. O relatório agora adotado pela UNESCO destaca a escavação de mais de 12 milhões de objetos arqueológicos desde então e a sua transferência para instituições russas sem autorização da Ucrânia.

“A magnitude, a intensidade e o caráter cumulativo das intervenções denunciadas suscitam sérias preocupações”, refere o documento da UNESCO publicado após a reunião anual da organização realizada em Busan, na Coreia do Sul.

A Lista do Património Mundial em Perigo da UNESCO identifica locais sob ameaça severa devido a conflitos, desastres naturais, poluição ou urbanização descontrolada. Inclui atualmente mais de 50 locais, como a antiga cidade fenícia de Tiro (Líbano), o Centro Histórico de Odessa (Ucrânia) e as Ilhas do Golfo da Califórnia (México).

Mais de quatro anos após o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, a delegação ucraniana denunciou que a destruição das ruínas da antiga cidade grega não é um incidente isolado, mas “reflete uma política coerente” de Moscovo destinada a integrar o património cultural da República Autónoma da Crimeia sob ocupação temporária.

Kiev já tinha acusado o Kremlin de levar a cabo uma “limpeza cultural” para apagar a existência de uma identidade distinta.

Após o agradecimento da delegação ucraniana, seguiu‑se a contestação dos representantes russos, que classificaram a decisão como “um novo exemplo da politização” da UNESCO, com Moscovo a alegar que as ameaças ao sítio provêm de “constantes ataques terroristas do regime ucraniano”.

A antiga cidade de Quersoneso Táurico foi fundada por gregos dórios no século V a.C. e, segundo a UNESCO, compreende seis sítios com restos urbanos e terras agrícolas divididas em centenas de choras, parcelas retangulares de igual tamanho que albergavam vinhas.

Quersoneso junta‑se assim a outros monumentos ucranianos já inscritos na lista de património mundial em perigo devido às ameaças da invasão russa, como a Catedral de Santa Sofia de Kiev, o conjunto monástico de Kiev‑Petchersk e o centro histórico de Lviv

UNESCO declara antiga cidade grega na Crimeia ocupada pela Rússia como Património Mundial em Perigo
Pedro Duarte nega que o Centro Histórico do Porto esteja sob ameaça da UNESCO
UNESCO declara antiga cidade grega na Crimeia ocupada pela Rússia como Património Mundial em Perigo
Serra da Estrela passa a ser Reserva da Biosfera da UNESCO
Guerra na Ucrânia
UNESCO
Crimeia
Diário de Notícias
www.dn.pt