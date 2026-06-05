Serra da Estrela passa a ser Reserva da Biosfera da UNESCO

A Serra da Estrela foi reconhecida como Reserva da Biosfera da UNESCO, passando a integrar a Rede Mundial de Reservas da Biosfera, anunciou esta sexta-feira o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).A aprovação da candidatura foi divulgada durante a 38.ª sessão do Conselho Internacional de Coordenação do Programa Homem e Biosfera (MAB), que decorre em Hernandarias, no Paraguai. Com esta decisão, Portugal passa a contar com 14 Reservas da Biosfera reconhecidas pela UNESCO.Em comunicado, a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, considerou que este reconhecimento constitui “uma oportunidade para reforçar a sustentabilidade da Serra da Estrela, colocando a inovação e a educação ambiental ao serviço das comunidades e das gerações futuras”.A nova Reserva da Biosfera da Estrela abrange uma área de 2.372,99 quilómetros quadrados distribuída pelos municípios de Seia, Gouveia, Celorico da Beira, Guarda, Manteigas e Covilhã. O território está organizado em três zonas complementares: uma zona núcleo destinada à conservação dos valores naturais, uma zona tampão de mediação ecológica e uma zona de transição dedicada às atividades humanas sustentáveis.A candidatura foi promovida pela AGE – Associação Geopark Estrela e teve coordenação científica de Helena Freitas. Segundo o ICNF, o processo resultou de “um amplo processo participativo” que envolveu autarquias, organizações ambientais, comunidade educativa e sociedade civil.A Serra da Estrela passa agora a acumular duas distinções da UNESCO no mesmo território, depois de ter sido classificada como Geopark Estrela em 2020. De acordo com o ICNF, citado pela agência Lusa, os dois estatutos serão geridos de forma integrada, permitindo “otimizar recursos humanos, financeiros e materiais”.Para o instituto, a nova classificação representa “um compromisso ativo com os objetivos globais de conservação da biodiversidade” e uma oportunidade para afirmar a Serra da Estrela como referência em sustentabilidade e educação ambiental.Reservas da Biosfera UNESCO em PortugalBoquilobo, Ribatejo (1981)Corvo, Açores (2007)Graciosa, Açores (2007)Flores, Açores (2009)Reserva da Biosfera Transfronteiriça do Gerês –Xurés (Portugal/ Espanha) (2009)Berlengas, Peniche (2011)Santana, Madeira (2011)Reserva da Biosfera Transfronteiriça Meseta Ibérica, Trás-Os-Montes (Portugal/ Espanha) (2015)Fajãs de S. Jorge, Açores (2016)Reserva da Biosfera Transfronteiriça Tejo/Tajo Internacional (Portugal/ Espanha) (2016)Castro Verde, Alentejo (2017)Porto Santo, Madeira (2020)Arrábida, Setúbal (2025)Serra da Estrela (2026)