Um polícia ferido e dois detidos no dia mais tenso em 17 de acampamento na Puerta del Sol
EPA/Fernando Villar
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Um polícia ferido e dois detidos no dia mais tenso em 17 de acampamento na Puerta del Sol

Um dos maiores momentos de tensão viveu-se pouco antes das seis da tarde, na rua de El Carmen, onde, após várias corridas e lançamentos de garrafas, a Polícia deteve uma jovem.
DN/Lusa
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Um polícia ferido e pelo menos duas pessoas detidas são o balanço do dia mais tenso em 17 do acampamento na Puerta del Sol, após vários grupos radicais tentarem tumultuar a manifestação contra a crise na habitação.

Os problemas começaram quando, no final do desfile do Dia Nacional, um grupo de pessoas com bandeiras de Espanha, algumas delas inconstitucionais, dirigiu-se à Puerta del Sol e rodeou os acampados presentes há duas semanas, gritando "Ceuta não se vende" e "Cara ao sol".

Segundo contou à agência de notícias espanhola EFE um dos acampados, houve "agressões e provocações", o que exigiu a intervenção da Polícia Nacional, que procedeu à detenção de algumas pessoas.

Após duas horas de confrontos de cânticos, a Polícia Nacional dispersou os manifestantes, que não deixaram de insultar os acampados, bem como a imprensa: "Puta imprensa de merda, vão-se f***r, manipuladores, filhos da puta", disseram aos câmaras.

Entre outros cânticos, entoaram: "Vermelho morto, adubo para a minha horta" ou "Vermelho que vejo, vermelho que chuto".

As tensões continuaram à tarde, com ambos os lados em confronto nas ruas próximas à praça, até ao ponto de que os organizadores do acampamento pediram ajuda nas redes sociais com medo de serem atacados.

Segundo confirmaram à EFE fontes de segurança do Metro, durante algum tempo todos os acessos a este serviço e ao de Cercanias, situados na Puerta del Sol, foram encerrados a pedido da Polícia, mas já reabriram no início da noite.

Um dos maiores momentos de tensão viveu-se pouco antes das seis da tarde, na rua de El Carmen, onde, após várias corridas e lançamentos de garrafas, a Polícia deteve uma jovem.

Passadas as 19:30, a situação complicou-se e reforçaram-se os efetivos da Polícia Nacional na zona, que foram avançando as suas posições para que as pessoas que queriam entrar na Sol recuassem, em direção à praça de Callao.

Embora as forças de segurança tenham controlado o episódio, o ambiente hostil e os cânticos continuaram à distância, enquanto as forças antimotim afastavam os dois grupos, que continuavam a entoar 'slogans' como "Madrid será a sepultura do fascismo", de um lado, ou "vermelho morto, adubo para o meu quintal", do outro.

Durante toda a tarde, grupos de manifestantes com bandeiras de Espanha, algumas delas inconstitucionais, aproximaram-se da Puerta del Sol, onde desde 26 de setembro se mantém um acampamento para denunciar a situação habitacional em Espanha.

Desde a rua Alcalá ou Espoz y Mina, as mais próximas do desfile desta manhã, até Arenal ou Preciados, os manifestantes rodearam a praça, sem conseguir aceder-lhe devido à forte presença policial.

Segundo fontes da Comissão de Mediação do protesto na Sol, os manifestantes confrontaram os acampados, que formaram um cordão de segurança em torno de todo o perímetro das tendas para as proteger.

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