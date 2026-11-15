Um único 'router' no Arkansas paralisou o espaço aéreo dos EUA e expôs a fragilidade de uma rede em transição

O apagão nas comunicações que obrigou a suspender todas as descolagens comerciais nos Estados Unidos na sexta-feira, 13 de novembro, teve origem num único equipamento de rede instalado numa estação remota no sul do estado do Arkansas.

A conclusão consta da investigação preliminar da Administração Federal de Aviação (FAA) e do Departamento dos Transportes dos EUA (DOT), revelada inicialmente pelo Wall Street Journal e confirmada depois oficialmente pelas autoridades norte-americanas.

O incidente começou numa instalação remota de comunicações rádio ar-terra (RCAG) em El Dorado, no Arkansas. Técnicos da L3Harris — empresa que detém e opera há mais de duas décadas a infraestrutura privada de telecomunicações da agência, designada por FTI (FAA Telecommunications Infrastructure) — realizavam uma intervenção de rotina para migrar antigas linhas de cobre para fibra ótica. Durante os trabalhos, foi instalado um novo router da Juniper Networks (divisão da Hewlett Packard Enterprise) em substituição de equipamento antigo da Cisco.

Pouco após a entrada em operação, uma funcionalidade de descoberta e sondagem de rede ficou ativa sem contenção no novo equipamento, gerando uma tempestade de dados (o chamado flooding). Segundo os dados técnicos apurados, o router começou a disparar cerca de 1000 tentativas de início de sessão a cada quatro a cinco segundos (o equivalente a 200 a 250 pedidos por segundo) para a rede interna da FAA.

O choque entre a nova geração IP e os circuitos de cobre

Em comunicado citado pela imprensa especializada norte-americana, a Hewlett Packard Enterprise (HPE) esclareceu que o router não sofreu uma avaria física, explicando que a funcionalidade operou conforme programada, mas num ambiente de rede para o qual não estava devidamente isolada.

Na arquitetura híbrida da FTI, que interliga mais de 4400 instalações em todo o território norte-americano, o núcleo de alta capacidade em fibra ótica coexiste com milhares de circuitos antigos baseados em multiplexagem por divisão de tempo (TDM) sobre linhas de cobre tradicionais (circuitos T1 de 1,544 Mbps) na "última milha".

Como as estações remotas não operam em redes estanques — permitindo o encaminhamento dinâmico de frequências rádio entre setores adjacentes —, a ausência de filtros de contenção na origem permitiu que o tráfego anómalo se propagasse pelo backbone durante cerca de 45 minutos.

Enquanto os troços modernos absorveram a sobrecarga, a avalanche de pedidos saturou os processadores e os buffers de memória dos routers antigos e dos circuitos de cobre de baixa capacidade que servem 17 centros de controlo de tráfego aéreo.

Com as comunicações de voz entre pilotos e controladores a registarem cortes e os ecrãs de radar a apresentarem dados inconsistentes, a FAA decretou a paragem nacional (ground stop) às 15h36 (hora da costa leste dos EUA), numa altura em que cerca de 3500 aeronaves se encontravam no ar.

No documento oficial Nationwide Ground Stop: Questions and Answers, publicado a 15 de novembro, a FAA detalhou que os engenheiros isolaram a falha ao desativarem a função responsável pela sobrecarga no nó de El Dorado e, por precaução, desligaram o mesmo recurso em cerca de 60 outros routers semelhantes já instalados na rede.

Tanto o Secretário dos Transportes, Sean P. Duffy, no briefing oficial de restabelecimento do espaço aéreo a 14 de novembro, como o administrador da FAA, Bryan Bedford, descartaram qualquer indício de ciberataque ou ligação ao novo sistema de gestão apoiado por inteligência artificial (SMART), que opera numa rede separada.

Apesar de a ordem de suspensão ter sido levantada por volta das 20h20 de sexta-feira, o efeito cascata provocou o cancelamento de mais de 12.500 voos ao longo do fim de semana, incluindo restrições temporárias nas partidas da Europa para os Estados Unidos em coordenação com o Eurocontrol.

A agência admitiu igualmente rever os seus procedimentos operacionais: até agora, as intervenções nas estações remotas decorriam durante o dia por se assumir que um eventual problema teria impacto estritamente local, uma premissa que a convergência para redes IP tornou obsoleta.

Uma modernização de 2,4 mil milhões de dólares travada por atrasos

O episódio do Arkansas ocorreu a meio de uma complexa transição tecnológica.

Para substituir a atual rede FTI da L3Harris, a FAA adjudicou, em maio de 2023, à Verizon Public Sector o programa FENS (FAA Enterprise Network Services), um contrato de 15 anos com um teto máximo de 2,4 mil milhões de dólares destinado a modernizar as comunicações de cerca de 4600 instalações.

Ao contrário da arquitetura rígida da FTI, o programa FENS assenta numa rede nativa em IP e definida por software (SD-WAN), eliminando por completo o cobre e a tecnologia TDM.

O novo desenho introduz uma arquitetura "Zero Trust" com segmentação lógica entre domínios operacionais, isolando a voz ar-terra, os dados de radar, os planos de voo e o tráfego administrativo, o que permitirá conter automaticamente anomalias na periferia antes que atinjam os centros regionais.

A implementação do FENS chega ao final de 2026 com vários anos de atraso face ao calendário original.

A migração exige substituir cerca de 28.000 circuitos ativos sem interromper o seu funcionamento nem comprometer a segurança das aeronaves, num momento em que as operadoras de telecomunicações estão a desativar as antigas centrais de cobre mais depressa do que o ritmo a que a FAA consegue licenciar e instalar nova fibra ótica.

Aos desafios técnicos somaram-se bloqueios administrativos e orçamentais: após a adjudicação em 2023, protestos formais apresentados pela L3Harris junto do Government Accountability Office (GAO) congelaram o arranque do projeto durante meses, apesar de terem sido posteriormente rejeitados.

Simultaneamente, o atraso obriga a FAA a pagar sucessivas extensões contratuais para manter a rede antiga em funcionamento enquanto financia a construção da nova, pressionando o orçamento de instalações e equipamentos num contexto de inflação nos custos de engenharia.

Em relatórios sucessivos, tanto o Gabinete do Inspetor-Geral do Departamento dos Transportes (DOT OIG) como o próprio GAO já haviam alertado que o prolongamento da transição entre a FTI e o FENS aumentava a exposição da aviação civil a falhas críticas em infraestruturas envelhecidas.