Cartaz anti-Estados Unidos em Teerão.
Cartaz anti-Estados Unidos em Teerão. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Internacional

Um mês de protestos no Irão. ONU denuncia dezenas de milhares de mortos. Regime fala em 3000

Manifestações começaram contra a aumento do custo de vida, mas passaram a ter como alvo o regime estabelecido em 1979. Relatora da ONU e autoridades discordam quanto ao número de vítimas.
