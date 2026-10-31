Um morto e seis feridos num tiroteio na loja Spirit Halloween, na Califórnia

Um tiroteio no interior de uma loja da rede Spirit Halloween, em Fairfield, Califórnia, provocou um morto e seis feridos na noite desta sexta-feira, 30 de outubro, divulgou a polícia norte-americana. O suspeito está a monte.

Segundo o chefe de polícia de Fairfield, Dan Marshall, o tiroteio teve lugar no shopping Solano Town Center, a cerca de 72 quilómetros de São Francisco. Sem divulgar pormenores das vítimas, adiantou que três dos feridos estão em estado crítico.

“A polícia está a falar com testemunhas e a trabalhar diligentemente para identificar o suspeito responsável por este horrível tiroteio”, escreveu a polícia de Fairfield numa rede social.

Segundo a CNN, com base em informações da KCRA, um homem que estava no local disse que sua mulher estava perto da seção de perucas da loja quando os tiros começaram. “Ela disse que ouviu cinco grandes explosões… foi muito alto”, tendo corrido logo para a saída de emergência. Segundo afirmou, “está em casa agora e ainda está em choque.”