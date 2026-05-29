"Um dia muito difícil". Foguetão da Blue Origin explode na rampa de lançamento durante ensaio

O foguetão New Glenn da Blue Origin explodiu enquanto se encontrava na plataforma de lançamento para um teste de ignição em Cabo Canaveral, na Flórida, noticiaram na quinta-feira (28 de maio) os meios de comunicação norte-americanos. Não há registo de feridos."Detetámos uma anomalia durante o teste de ignição", declarou a empresa do bilionário Jeff Bezos numa breve mensagem publicada na rede social X. Jeff Bezos, também nas redes sociais, referiu que "ainda é cedo" para saber o que motivou a anomalia, mas assegurou que está em curso o apuramento das causas. "Foi um dia muito difícil, mas vamos reconstruir o que for necessário", prometeu. Acrescentou que "todo o pessoal foi localizado" e estava em "segurança"..Um vídeo mostra fumo a sair da parte inferior do foguetão antes de uma explosão o destruir completamente..Elon Musk, dono da SpaceX, reagiu ao incidente, manifestando apoio à empresa de Bezos. "Ad astra per aspera ["Por ásperos caminhos até aos astros"]”, escreveu. "Lamento ver isto, espero que recuperem depressa”, desejou.“Os voos espaciais não perdoam e desenvolver uma nova capacidade de lançamento de carga pesada é extraordinariamente difícil”, reconheceu o administrador da NASA, Jared Isaacman numa mensagem divulgada nas redes sociais.Este responsável fez saber que vai apoiar os trabalhos para apurar o que esteve na origem da anomalia, ao mesmo tempo que será avaliado os impactos no programa Artemis e em relação ao objetivo de estabelecer uma base lunar. "Trabalharemos com os nossos parceiros para apoiar uma investigação completa desta anomalia, avaliar os impactos nas missões a curto prazo e retomar o lançamento de foguetões. Forneceremos informações sobre quaisquer impactos nos programas Artemis e da Base Lunar assim que estiverem disponíveis", adiantou. . O deputado da Flórida Mike Haridopolos, cujo círculo eleitoral inclui Cabo Canaveral, indicou no X ter "conversado" com o chefe da NASA, Jared Isaacman, sobre a explosão."Estou aliviado por não terem sido registados feridos e agradeço aos socorristas, aos engenheiros e às equipas de lançamento que agiram rapidamente", escreveu Haridopolos.Em abril, a Blue Origin já tinha sofrido um revés, quando uma avaria impediu o seu grande foguetão New Glenn de colocar um satélite de comunicações na órbita pretendida. A empresa espacial abriu um inquérito..Regresso à Lua: NASA inicia transporte do foguetão da Artemis II para a rampa de lançamento