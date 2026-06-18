Depois de ter marcado presença no G7, Costa preside esta quinta e sexta-feira ao Conselho Europeu.
Depois de ter marcado presença no G7, Costa preside esta quinta e sexta-feira ao Conselho Europeu. Alexandros MICHAILIDIS / UNIÃO EUROPEIA
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Um Conselho Europeu que vai testar o prazo de Costa para o próximo orçamento

Reunião servirá para mostrar que a Ucrânia continua a ser uma prioridade. Os 27 vão ainda discutir o Quadro Financeiro Plurianual, cuja proposta foi rejeitada pelos eurodeputados.
Ana Meireles
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