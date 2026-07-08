Volodymyr Zelensky e Donald Trump encontraram-se à margem da cimeira da NATO em Ancara.
Volodymyr Zelensky e Donald Trump encontraram-se à margem da cimeira da NATO em Ancara. EPA / PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT
Internacional

“Um amor imenso”. Trump elogia NATO e promete a Kiev licença para fabricar mísseis ‘Patriot’

Líderes da NATO saem de Ancara com uma mensagem de união, apoio a Kiev e compromisso em torno do Artigo 5.º. Após críticas iniciais, Trump deixou palavras de apreço aos seus parceiros e a Zelensky.
Ana Meireles
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