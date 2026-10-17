UE promete manter pressão económica sobre Moscovo após suspensão de sanções pelos EUA

A Comissão Europeia alertou neste sábado, 17 de outubro, que as sanções contra Moscovo “estão a exercer pressão sobre a economia russa” mas é necessário “fazer mais”, horas depois de o presidente dos EUA ter suspendido temporariamente um novo pacote contra a Rússia.

“A UE concedeu à Ucrânia uma ajuda total de 230 mil milhões de euros. E acabámos de aprovar o maior alargamento da nossa lista de sanções até à data. As nossas sanções estão a exercer pressão sobre a economia russa. Mas temos de fazer mais”, afirmou o porta-voz da UE, Thomas Reigner, em declarações à agência de notícias espanhola Efe, quando questionado sobre a suspensão das sanções por parte dos EUA.

O porta-voz reiterou as declarações da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no final de uma reunião na sexta-feira com os líderes europeus, onde afirmou que a UE “não levantará nenhuma sanção, a menos que a Rússia ponha fim à guerra”.

A presidente prometeu ainda que o bloco comunitário continua a trabalhar no seu 22.º pacote de sanções contra a Rússia.

Por outro lado, os líderes dos Estados-Membros lamentaram em uníssono “a decisão dos Estados Unidos de levantarem temporariamente as sanções sobre o gasóleo russo” nas suas conclusões após a reunião em Bruxelas.

A decisão de Trump suspende uma lei com o nome do falecido senador republicano Lindsey Graham, que visava endurecer as sanções contra a economia russa e limitar o fluxo de recursos financeiros que contribuem para sustentar a guerra contra a Ucrânia.

Trump justificou a suspensão perante o Congresso, considerando que a decisão responde ao “interesse nacional” dos Estados Unidos.

Em setembro, após a aprovação da Lei Graham, Von der Leyen mostrou-se satisfeita e sublinhou que a ação coordenada em ambos os lados do Atlântico pode fazer a diferença na hora de pôr fim à guerra russa na Ucrânia.