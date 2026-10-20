O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky
O presidente ucraniano, Volodymyr ZelenskyEPA/SERGEY DOLZHENKO
Internacional

Ucrânia: Zelensky falou com Rubio sobre misseis antibalísticos e Starlink

O contacto surge num momento de forte tensão diplomática, após Zelensky ter acusado a administração de Donald Trump de reter apoio militar para forçar a Ucrânia a capitular diante da Rússia.
DN/Lusa
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O presidente ucraniano anunciou esta terça-feira que conversou por telefone com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, sobre o fornecimento de mísseis antibalísticos à Ucrânia e as interrupções na partilha de informações de inteligência.

“Conversei com Marco Rubio. Foi uma conversa substancial, focada em questões importantes. Sou grato pela sua disposição em ajudar e pela sua posição clara”, escreveu Volodymyr Zelensky, na rede social X.

O contacto entre Zelensky e Rubio marca a primeira interação pública de alto nível entre Kiev e Washington desde que a Ucrânia começou a relatar, há mais de uma semana, interrupções na receção de informações de inteligência sobre certos lançamentos de mísseis balísticos russos.

Desde então, Zelensky trocou críticas públicas com o presidente Donald Trump.

O presidente ucraniano também reclamou do facto de os terminais da Starlink — parte do pacote de apoio militar que fornece acesso à internet ao Exército ucraniano — pararem de funcionar quando os drones que os utilizam atingem velocidades entre 130 e 161 quilómetros por hora.

Já na segunda-feira, Zelensky tinha acusado os EUA de estarem a atrasar a entrega de mísseis intercetores para os sistemas Patriot — armamentos de que o exército ucraniano necessita urgentemente para proteger a sua infraestrutura contra os mísseis balísticos russos.

Zelensky atribuiu essas limitações na assistência dos EUA a uma suposta intenção, por parte da administração do Presidente Donald Trump, de levar a Ucrânia a capitular diante da Rússia.

Na mensagem sobre a conversa com Rubio, o presidente ucraniano sublinhou que o diálogo ocorre num momento em que prosseguem os contactos diplomáticos entre Kiev e Washington, na busca por uma solução negociada para a guerra.

O governo norueguês anunciou hoje que Zelensky irá a Oslo para uma reunião sobre o assunto com o mediador americano Steve Witkoff, o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre, e o presidente da Finlândia, Alexander Stubb.

O outro mediador dos EUA para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, Jared Kushner, participará por videoconferência.

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Zelensky critica EUA por falta de informação e atrasos na entrega de mísseis intercetores já pagos
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