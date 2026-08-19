Ucrânia: Quatro mortos em ataque com drone russo em Kherson

Quatro pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas esta quarta-feira por um drone russo contra um miniautocarro na região ucraniana de Kherson, informou o chefe da administração militar regional, Oleksandr Prokudin.

"Por volta das 08h50 [06h50], as forças russas atacaram com um drone um miniautocarro no distrito de Korabelni, em Kherson e morreram quatro pessoas, segundo Prokudin, numa mensagem publicada no Telegram.

Quatro mulheres ficaram feridas e encontram-se internadas num hospital, acrescentou.

A força aérea ucraniana informou que a Rússia lançou, durante madrugada, um ataque que incluiu dois mísseis balísticos Iskander-M e dezenas de drones, a partir da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

As forças de defesa ucranianas informaram ter conseguido abater ou neutralizar 56 drones no norte, sul e leste do país.