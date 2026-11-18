As forças ucranianas voltaram esta quarta-feira (18) a atacar a Ponte de Kerch, que liga a Rússia à península da Crimeia ocupada por Moscovo, segundo as autoridades russas.

"Após um novo ataque contra a ponte da Crimeia, o trânsito está temporariamente interrompido. Todos os serviços competentes estão a trabalhar no local. Está em curso uma avaliação dos danos", afirmou Serguei Aksionov, responsável russo para a Crimeia, na plataforma Telegram.

O anterior ataque ucraniano contra a ponte destruiu na terça-feira parte do tabuleiro rodoviário da ponte, de acordo com imagens da operação divulgadas pelas forças ucranianas. A ponte dispõe ainda de um tabuleiro ferroviário, uma das principais vias de abastecimento das tropas de ocupação russas na Crimeia.