As autoridades desaconselharam a aproximação à ponte, uma das mais importantes infraestruturas de transporte construídas pela Rússia desde que o atual presidente, Vladimir Putin, chegou ao poder, há mais de um quarto de século, devendo os condutores atravessar o Estreito de Kerch de ferry.

As autoridades da Crimeia reportaram duas mortes no ataque a um dos distritos da península, anexada por Moscovo em 2014 e que Kiev tenta isolar do resto da Rússia há meses.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou na segunda-feira que os ataques foram uma resposta à destruição das infraestruturas energéticas por parte de Moscovo e à sua recusa em concordar com um cessar-fogo.

Já esta terça-feira, Zelensky usou as redes sociais para dizer que "hoje, todos conseguem ver as consequências da principal travessia militar do território russo para a Crimeia ucraniana". "Este é o resultado da sétima etapa de uma operação realizada ao longo de várias semanas, desenvolvida e coordenada pelo Serviço de Segurança da Ucrânia em conjunto com o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Os nossos soldados destruíram gradualmente sistemas de defesa aérea, radares, equipamento de guerra eletrónica e outros alvos designados no caminho para o objetivo final", acrescentou.

O presidente ucraniano acrescentou que tem "oferecido repetidamente à Rússia medidas para a desescalada, e todas as propostas foram recebidas com forte rejeição". E garantiu: "As capacidades defensivas da Ucrânia são fortes e continuarão a sê-lo, e nunca deixaremos o terror contra as nossas cidades e o nosso povo sem resposta".