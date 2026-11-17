Governo russo convoca reunião de emergência após ataque à ponte da Crimeia
O Governo russo convocou uma reunião de emergência após mais um ataque ucraniano à ponte que liga a Rússia à península da Crimeia, anexada por Moscovo.
"Uma reunião de um comité governamental encarregado de gerir as consequências do ataque à ponte da Crimeia, presidido pelo vice-primeiro-ministro, Marat Khusnullin, terá lugar em breve", afirmou o Governo russo num comunicado divulgado esta terça-feira, 17 de novembro, pelas agências de notícias estatais.
Na reunião vão ser discutidos os esforços de reparação da Ponte da Crimeia e também a organização dos transportes na região.
Tal como na segunda-feira, as autoridades locais não confirmaram a extensão dos danos causados pelos mísseis, embora os canais ucranianos no Telegram tenham noticiado que um dos dois arcos da ponte foi atingido e terá caído no mar.
As autoridades desaconselharam a aproximação à ponte, uma das mais importantes infraestruturas de transporte construídas pela Rússia desde que o atual presidente, Vladimir Putin, chegou ao poder, há mais de um quarto de século, devendo os condutores atravessar o Estreito de Kerch de ferry.
As autoridades da Crimeia reportaram duas mortes no ataque a um dos distritos da península, anexada por Moscovo em 2014 e que Kiev tenta isolar do resto da Rússia há meses.
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou na segunda-feira que os ataques foram uma resposta à destruição das infraestruturas energéticas por parte de Moscovo e à sua recusa em concordar com um cessar-fogo.
Já esta terça-feira, Zelensky usou as redes sociais para dizer que "hoje, todos conseguem ver as consequências da principal travessia militar do território russo para a Crimeia ucraniana". "Este é o resultado da sétima etapa de uma operação realizada ao longo de várias semanas, desenvolvida e coordenada pelo Serviço de Segurança da Ucrânia em conjunto com o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Os nossos soldados destruíram gradualmente sistemas de defesa aérea, radares, equipamento de guerra eletrónica e outros alvos designados no caminho para o objetivo final", acrescentou.
O presidente ucraniano acrescentou que tem "oferecido repetidamente à Rússia medidas para a desescalada, e todas as propostas foram recebidas com forte rejeição". E garantiu: "As capacidades defensivas da Ucrânia são fortes e continuarão a sê-lo, e nunca deixaremos o terror contra as nossas cidades e o nosso povo sem resposta".
Durante a noite, a Rússia bombardeou duas importantes pontes em Kiev - Pivdeni ('sul' em ucraniano) e Pivnichni ('norte') -, que já tinham sido alvo de ataques nas últimas semanas, mas nunca em simultâneo.
Além do tráfego rodoviário, o encerramento temporário destas pontes afeta a circulação do metro entre as duas margens do rio Dnieper. A linha verde do metro da capital ucraniana, que liga ambas as margens de Kiev, passa, num dos seus troços, pela ponte Pivdeni.
Estes ataques ocorrem precisamente quando Vladimir Putin se prepara para viajar até à China para participar na cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC) e também num encontro histórico tripartido com o líder norte-americano Donald Trump e o líder chinês Xi Jinping, que ucranianos e europeus encaram com desconfiança.