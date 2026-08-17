Kaja Kallas, chefe da diplomacia da União Europeia
Kaja Kallas, chefe da diplomacia da União EuropeiaEPA/OLIVIER HOSLET
Internacional

Ucrânia: Kallas quer aumentar em um terço número de entidades russas sancionadas

Chefe da diplomacia europeia assegurou que desde o início da invasão russa em 2022, "as sanções da UE já custaram muito caro à Rússia, privando a sua máquina de guerra de mais de 1 bilião de euros".
DN/Lusa
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A chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, anunciou esta segunda-feira no jornal alemão Die Welt que pretende aumentar em um terço o número de entidades russas sancionadas devido à guerra na Ucrânia.

"Para este outono, proponho a lista de sanções mais ambiciosa desde o início da guerra. Assim que forem adotadas, estas medidas aumentarão imediatamente em um terço o número total de entidades russas sancionadas", indicou a diplomata na edição de hoje do jornal.

Kallas assegurou que desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, "as sanções da UE já custaram muito caro à Rússia, privando a sua máquina de guerra de mais de 1 bilião de euros".

A União Europeia já adotou 21 pacotes de sanções contra a Rússia desde o início da guerra, visando atualmente quase 3.000 pessoas e entidades, segundo a Comissão Europeia.

Kaja Kallas, chefe da diplomacia da União Europeia
MP com 26 inquéritos por violação de sanções à Rússia. Estão congelados 25 milhões de euros
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