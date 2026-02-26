Ucrânia e EUA discutem plano de recuperação pós-guerra ainda sem paz à vista

A delegação de negociadores da Ucrânia, liderada por Rustem Umerov, secretário do Conselho de Segurança Nacional, reuniu-se esta quinta-feira, 26 de fevereiro, em Genebra com o enviado especial dos EUA Steve Witkoff e Jared Kushner para conversações sobre a reconstrução pós-guerra, apesar do impasse nas negociações de paz com a Rússia. Estão previstos para março novos encontros trilaterais, que também foram discutidos ontem em Genebra. “Vamos analisar minuciosamente o pacote de prosperidade: mecanismos de apoio económico e recuperação da Ucrânia, instrumentos para atrair investimento e estruturas para cooperação a longo prazo”, escreveu Umerov no X. O pacote de prosperidade ronda os 800 mil milhões de dólares (cerca de 679 mil milhões de euros) de fundos públicos e privados nos próximos 10 anos para reconstruir o país. Em Kiev, o presidente Volodymyr Zelensky realizou esta quinta-feira também a primeira reunião do Grupo Consultivo Internacional sobre a Atração de Investimento e Desenvolvimento Económico da Ucrânia, que inclui nomes como a presidente do Banco Europeu de Investimento, Nadia Calviño, ou o antigo primeiro-ministro britânico Rishi Sunak. “Hoje estamos a discutir as prioridades de investimento para a Ucrânia, focando-nos no que é mais importante para nós. Mesmo durante a guerra, depois de um inverno tão terrível, o nosso país sobreviveu”, disse Zelensky..UE irá conceder empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia “de uma forma ou de outra”.Orbán fura plano de empréstimo à Ucrânia e veta sanções contra a Rússia