O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, num encontro à margem da cimeira da Aliança.
O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, num encontro à margem da cimeira da Aliança. NATO
Internacional

Ucrânia atinge mais petroleiros russos, Putin quer subsídios de apoio na Crimeia

Militares ucranianos atingiram, em quatro dias, 35 petroleiros e outras embarcações russas relacionadas com o transporte de combustíveis. Moscovo criticou apoio dado a Kiev pelos líderes da NATO.
Ana Meireles
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