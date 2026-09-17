Recep Erdogan, presidente da Turquia
Recep Erdogan, presidente da TurquiaAngelos Tzortzinis / AFP
Internacional

Turquia propõe acordo para travar ataques a navios no mar Negro

Ancara já tinha apelado, no início de agosto, à adoção de uma moratória entre os dois países em guerra, perante o aumento dos ataques contra embarcações comerciais naquela região.
DN/Lusa
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A Turquia apresentou à Ucrânia e à Rússia uma proposta de memorando de entendimento para pôr fim aos ataques contra navios comerciais no mar Negro, revelou esta quinta-feira, 17 de setembro, uma fonte diplomática turca.

"Partilhámos um memorando de entendimento — uma minuta — com russos e ucranianos para encontrar uma solução para os ataques no Mar Negro", declarou a fonte à agência France-Presse (AFP).

Ancara já tinha apelado, no início de agosto, à adoção de uma moratória entre os dois países em guerra, perante o aumento dos ataques contra embarcações comerciais naquela região.

A proposta foi, contudo, recebida com reservas por Moscovo, tendo o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, considerado que uma eventual moratória seria "impossível de monitorizar".

Cerca de 25 navios turcos, a maioria dos quais navegava sob bandeira estrangeira, foram alvo de ataques durante o verão, segundo dados da Câmara de Comércio Marítimo da Turquia (Imeak).

Várias destas embarcações foram atingidas por ataques de drones atribuídos à Ucrânia, que procura afetar o transporte de cereais e hidrocarbonetos que beneficia a Rússia.

No final de agosto, o Governo turco convocou o embaixador ucraniano em Ancara depois de um ataque contra um navio turco no Mar Negro.

Recep Erdogan, presidente da Turquia
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Uma segunda embarcação, enviada para rebocar o primeiro navio, foi também atingida.

A Turquia, que mantém relações com Moscovo e Kiev desde o início da guerra, tem procurado desempenhar um papel de mediação entre as duas partes, nomeadamente em questões relacionadas com a segurança da navegação no Mar Negro.

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