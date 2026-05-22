Tulsi Gabbard demite-se de diretora dos Serviços Secretos Nacionais do Governo Trump

Tulsi Gabbard apresentou esta sexta-feira, 22 de maio, a demissão do cargo de diretora dos Serviços Secretos Nacionais dos Estados Unidos. A renúncia foi apresentada ao presidente norte-americano Donald Trump, de acordo com a estação de televisão Fox News.“Lamentavelmente, tenho de apresentar a minha demissão, que se tornará efetiva a partir de 30 de junho de 2026”, escreveu Tulsi Gabbard na carta endereçada a Trump, precisou o órgão de comunicação norte-americano.Gabbard justificou a demissão afirmando que foi recentemente diagnosticada ao marido “uma forma extremamente rara de cancro ósseo”.